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Огненное море: кадры боевого применения ТОС-1А «Солнцепек» в зоне спецоперации

05:00 30.06.2022
«Солнцепек» уничтожает противника путем комплексного воздействия осколками, высокими температурами и повышенным давлением, а потому укрыться от него нельзя.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Западного военного округа (ЗВО) при уничтожении укрепленных долговременных опорных пунктов и позиций ВСУ в ходе специальной военной операции. Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» предназначена для огневой поддержки пехоты и танков, поражения открытых и закрытых огневых позиций в различных видах наступательного и оборонительного боя, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств.

ТОС-1А действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций. Высокая точность залповой стрельбы по площадной цели обеспечивается за счет прямого визирования (прицеливания) пусковой установки на цель, автоматизированного наведения на дальности стрельбы в несколько километров.

Поражение противника достигается путем комплексного воздействия осколками, высокими температурами и повышенным давлением. Контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт. После выполнения боевой задачи экипажи ТОС-1А «Солнцепек» в кратчайшее время проводят смену боевых позиций и оперативно перезаряжают установки.

В пакете 24 термобарических снаряда. Они способны накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров, уничтожая при этом легкобронированную технику и укрепления. Укрыться от залпа «Солнцепека» невозможно даже в окопах и блиндажах. Эти системы могут нанести удар с дистанции до шести километров. Работать ночью экипажам боевых машин приходится едва ли не чаще, чем днем. Это безопаснее и создает эффект неожиданности для противника. Те же, кому посчастливилось остаться вне зоны поражения, чаще всего предпочитают покинуть позиции и отступить, освобождая путь российским военнослужащим.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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