В Турции зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян
В Турции выявлен первый случай заражения человека оспой обезьян. Об этом сообщил министр здравоохранения этой страны Фахреттин Коджа.
«Оспа обезьян была обнаружена у одного из наших пациентов. Больному 37 лет, имеет дефицит иммунной системы. Он в изоляции. Других случаев не выявлено. Как мы знаем, это заболевание передается не воздушно-капельным путем, а при тесном физическом контакте», - написал министр в Twitter.
Ранее сообщалось, что эксперты Всемирной организации здравоохранения отказались признать оспу обезьян пандемией. Тем не менее они опасаются ее передачи беременным женщинам и детям.
А глава российского Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявил о готовности страны разработать вакцину от оспы обезьян. При этом большая часть времени, необходимого для создания препарата, уйдет на исследования относительно его безопасности.