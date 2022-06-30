В Турции зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян

Сообщается, что больному 37 лет и он имеет дефицит иммунной системы. При этом других случаев, как заявил министр здравоохранения Турции, пока выявлено не было.

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В Турции выявлен первый случай заражения человека оспой обезьян. Об этом сообщил министр здравоохранения этой страны Фахреттин Коджа.

«Оспа обезьян была обнаружена у одного из наших пациентов. Больному 37 лет, имеет дефицит иммунной системы. Он в изоляции. Других случаев не выявлено. Как мы знаем, это заболевание передается не воздушно-капельным путем, а при тесном физическом контакте», - написал министр в Twitter.

Ранее сообщалось, что эксперты Всемирной организации здравоохранения отказались признать оспу обезьян пандемией. Тем не менее они опасаются ее передачи беременным женщинам и детям.

А глава российского Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявил о готовности страны разработать вакцину от оспы обезьян. При этом большая часть времени, необходимого для создания препарата, уйдет на исследования относительно его безопасности.