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В Турции зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян

Тимур Шерзад
10:25 30.06.2022
Сообщается, что больному 37 лет и он имеет дефицит иммунной системы. При этом других случаев, как заявил министр здравоохранения Турции, пока выявлено не было.
В Турции зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян
© Фото: Lu Zhe, Xinhua, Globallookpress
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В Турции выявлен первый случай заражения человека оспой обезьян. Об этом сообщил министр здравоохранения этой страны Фахреттин Коджа. 

«Оспа обезьян была обнаружена у одного из наших пациентов. Больному 37 лет, имеет дефицит иммунной системы. Он в изоляции. Других случаев не выявлено. Как мы знаем, это заболевание передается не воздушно-капельным путем, а при тесном физическом контакте», - написал министр в Twitter. 

Ранее сообщалось, что эксперты Всемирной организации здравоохранения отказались признать оспу обезьян пандемией. Тем не менее они опасаются ее передачи беременным женщинам и детям. 

А глава российского Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявил о готовности страны разработать вакцину от оспы обезьян. При этом большая часть времени, необходимого для создания препарата, уйдет на исследования относительно его безопасности. 

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