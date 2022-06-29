В ВОЗ опасаются передачи оспы обезьян детям и беременным женщинам

По словам главы организации, страны должны усилить эпидемиологические меры по наблюдению за распространением вируса с помощью расширения тестирования на оспу обезьян.

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили обеспокоенность устойчивым распространением оспы обезьян и возможной угрозой передачи заболевания наиболее уязвимым слоям населения, в число которых входят дети и беременные женщины. С таким заявлением выступил в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Я обеспокоен устойчивым распространением оспы обезьян, потому что это предполагало бы, что этот вирус закрепляется и он может переместиться в группы высокого риска, включая детей, людей с ослабленным иммунитетом и беременных женщин», - приводит его слова ТАСС.

Также глава организации подчеркнул, что странам необходимо усилить эпидемиологические меры по наблюдению за распространением вируса с помощью расширения тестирования на оспу обезьян. Он призвал в скором времени созвать заседание ВОЗ в связи с меняющейся обстановкой.

Согласно опубликованным на этой неделе данным ВОЗ, за первое полугодие в организацию поступили сообщения о 3 413 случаях заболевания оспой обезьян и об одной смерти от данного заболевания из 50 различных государств.

Ранее Комитет по чрезвычайным ситуациям Международных медико-санитарных правил ВОЗ «признал чрезвычайный характер» вспышки оспы обезьян. Также комитет констатировал, что требуются интенсивные ответные меры борьбы с дальнейшим распространением вспышки.