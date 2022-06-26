Эксперты ВОЗ отказались признавать вспышку оспы обезьян пандемией

В организации пришли к выводу, что оспа обезьян относится к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения и требует скоординированного ответа.

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отказались признавать вспышку оспы обезьян пандемией. Согласно выводам, опубликованным на сайте организации, заболевание относится к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения, имеющим международное значение. Объявление пандемии в таком случае не требуется, уточнили в ВОЗ.

Там пояснили, что чрезвычайные ситуации подобного характера представляют опасность для населения планеты и требуют скоординированных усилий всех стран. Все же эксперты ВОЗ отметили «чрезвычайный» характер вспышки нового заболевания. В этом случае, уверены они, требуется принятие мер, как во время пандемии коронавирусной инфекции. Развитие и распространение инфекции предложено контролировать и оперативно реагировать в случае нарастания случаев инфицирования.

Кроме того, секретариат ВОЗ представил проект «Стратегического плана по сдерживанию вспышки оспы обезьян во множестве стран». В плане подчеркивается, что необходимо объединить силы в борьбе с инфекцией и уделить особое внимание повышению осведомленности групп риска.