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В Совбезе РФ усомнились в способности западных лидеров мыслить стратегически

Анна Касаткина
10:02 30.06.2022
В основе авантюристской и агрессивной политики США, Великобритании, Евросоюза и Японии лежит полный отрыв от реальности, заявил заместитель секретаря СБ Александр Венедиктов.
В Совбезе РФ усомнились в способности западных лидеров мыслить стратегически
© Фото: Valery Lukyanov, RussianLook, Globallookpress
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В Совете безопасности России усомнились в том, что руководители США и Европы способны мыслить стратегически. По словам заместителя секретаря СБ РФ Александра Венедиктова, место стратегии уступил волюнтаризм.

«Сейчас США и Европой правят люди, в наличии у которых развитого стратегического мышления имеются большие сомнения. На место стратегии пришел волюнтаризм: хочу так - и пусть будет по-моему, даже если весь мир рухнет», - сказал он в интервью РИА Новости.

Как отметил Венедиктов, в Белом доме, на Даунинг-стрит и в Брюсселе действуют не в интересах своего народа, а стремятся угодить элитарным группам, кланам и корпорациям. Именно поэтому они «ходят на встречи с инструкцией, где написано, куда им садиться и о чем говорить», уточнил Венедиктов, вспомнив, как несколько дней назад журналисты уличили американского лидера Джо Байдена в использовании шпаргалок.

Венедиктов подчеркнул, что в основе авантюристской и агрессивной политики США, Великобритании, Евросоюза и Японии лежит полный отрыв от реальности в стремлении сконструировать воображаемый мир, что представляет угрозу для всего человечества.

«Если западные лидеры своих сограждан не слышат и не замечают, то напрасно ожидать, что они пожалеют другие народы. Человеческая жизнь для них - ничто. Украина - яркий тому пример», - заметил замсекретаря Совбеза.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда больше не будет доверять Западу. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что РФ намерена отныне полагаться только на себя и на те страны, которые доказали свою надежность.

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