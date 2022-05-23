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Лавров заявил, что Россия будет рассчитывать только на себя и доказавшие свою надежность страны

Марина Крижановская
23:34 23.05.2022
Говоря о западных странах, Лавров отметил, что Россия ждет от них предложений «каких-то форм сотрудничества».
Лавров заявил, что Россия будет рассчитывать только на себя и доказавшие свою надежность страны
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет полагаться только на себя и на те страны, которые доказали свою надежность. Министр пояснил, что к числу таковых относятся государства, не «пляшущие под чужую дудку».

Также глава внешнеполитического ведомства России добавил, что отношения со странами Запада будут рассматриваться, когда те «одумаются и будут предлагать какие-то формы сотрудничества».

С данным заявлением Сергей Лавров выступил в рамках проекта гимназии имени Е.М. Примакова «100 вопросов лидеру». Текст соответствующего интервью опубликован на сайте МИД России.

Также российский дипломат пояснил, как Россия будет встречать предложения о возобновлении отношений от Запада.

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