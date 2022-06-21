Песков заявил, что украинский кризис будет затяжным

Дмитрий Песков добавил, что Кремль «никогда больше не будет доверять Западу».

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что текущий кризис на Украине будет иметь затяжной характер.

Он также добавил, что РФ «никогда больше не будет доверять Западу». С данным заявлением Песков выступил в интервью американскому телеканалу MSNBC.

«Да, это будет затяжной кризис, но мы никогда больше не будем доверять Западу», - приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Россия больше не верит обещаниям Запада по безопасности.

Глава МИД РФ отметил, что после всех произошедших событий, которые показали истинное намерение Запада по отношению к Российской Федерации, разговор Россия будет вести с «несколько с иных позиций».