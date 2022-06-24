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«Вы входите в зал Рузвельта и здороваетесь»: Байден случайно показал свои инструкции по поведению на публике

Елизавета Потейчук
10:53 24.06.2022
Отмечается, что такие «шпаргалки» для Байдена - привычное явление, и их для американского лидера составляет Белый дом.
«Вы входите в зал Рузвельта и здороваетесь»: Байден случайно показал свои инструкции по поведению на публике
© Фото: Shawn Thew CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Президент США Джо Байден в ходе совещания по ветроэнергетике с губернаторами, профсоюзными лидерами и представителями частных компаний случайно продемонстрировал карточку, на одной стороне которой был написан текст его речи, а на другой - пошаговые указания, как вести себя на публике.

«Вы входите в зал Рузвельта и здороваетесь с участниками встречи. Вы садитесь на свое место. Входит пресса. Вы даете короткий комментарий (две минуты). Пресса уходит. Вы задаете вопрос Лиз Шулер, президенту AFL-CIO. Примечание: Лиз участвует виртуально. Вы благодарите участников. Вы уходите», - приводит текст «шпаргалки» Fox News.

Как отметил телеканал, подобные карточки для американского лидера - привычное явление. И такие «указания» для президента составляет Белый дом.

Ранее стало известно, что рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена упал до рекордных 36%. Отмечено, что 59% американцев не одобряют деятельность главы государства. Согласно проведенному исследованию, это самый низкий уровень одобрения за весь период президентства Байдена. 

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