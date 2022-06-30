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Путин подвел итоги Каспийского саммита

Виктория Ивашечкина
00:14 30.06.2022
По словам российского лидера, страны договорились о сотрудничестве в промышленности и высоких технологиях.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин подвел итоге Каспийского саммита в Ашхабаде. Напомним, ранее в Кремле сообщили, что лидеры Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана в ходе мероприятия рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества на Каспии в различных сферах. 

«Договорились принять шаги по выстраиванию кооперации, прежде всего в промышленности и высоких технологиях», - подчеркнул российский глава.

Одним из важных решений, которые были приняты в ходе саммита, стала договоренность о том, что на Каспийском море не будут присутствовать вооруженные силы других стран, а сам регион должен использоваться лишь в мирных целях.

В итоговом коммюнике также говорилось, что страны прикаспийского региона не станут предоставлять свою территорию другим государствам для совершения агрессий.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в ходе саммита провел встречу со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Лидеры двух стран обсудили политическое, экономическое и культурное сотрудничество. Раиси предложил российскому главе более тесный контакт по Каспию. В частности, речь шла про новые проекты в сфере транспорта, транзита, рыболовства и туризма.

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