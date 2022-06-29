Президент Ирана на Каспийском саммите предложил Путину новые проекты для сотрудничества

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В среду в ходе шестого Каспийского саммита в Ашхабаде президент Владимир Путин провел встречу со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Лидеры двух стран обсудили политическое, экономическое и культурное сотрудничество. Также в начале встречи российский глава передал через президента Ирана наилучшие пожелания духовному лидеру Ирана Хаменеи.

«И в начале нашей беседы хотел бы попросить вас передать самые наилучшие пожелания духовному лидеру Ирана господину Хаменеи», - сказал он.

В свою очередь Эбрахим Раиси предложил российскому лидеру более тесное сотрудничество по Каспию. В частности, речь шла про новые проекты в сфере транспорта, транзита, рыболовства и туризма.

Стоит отметить, что лидеры двух стран регулярно контактируют. Буквально на прошлой неделе они оба участвовали в проходившем по видеосвязи саммите «БРИКС плюс». Также президенты периодически проводят телефонные разговоры.

Предыдущая очная встреча Путина и Раиси состоялась 19 января в Кремле. Тогда лидеры стран обсудили ситуацию с пандемией коронавируса и иранскую ядерную программу.