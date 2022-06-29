В стране и мире Путин проведет встречи с президентами Азербайджана, Ирана и Казахстана на Каспийском саммите Виктория Ивашечкина Российский лидер обсудит со своими иностранными коллегами актуальные вопросы сотрудничества. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Российский президент Владимир Путин в среду, 29 июня, примет участие в Каспийском саммите в Ашхабаде. «Президенты Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества на Каспии в различных сферах», - говорится в сообщении на сайте Кремля. Кроме этого, политики обсудят ход реализации решений, принятых на предыдущих встречах глав государств «каспийской пятерки». Несколькими днями ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку. Также на встрече присутствовал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. По словам российского дипломата, отношения двух стран вышли на новый уровень. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика