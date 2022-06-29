Путин проведет встречи с президентами Азербайджана, Ирана и Казахстана на Каспийском саммите
Российский лидер обсудит со своими иностранными коллегами актуальные вопросы сотрудничества.
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Российский президент Владимир Путин в среду, 29 июня, примет участие в Каспийском саммите в Ашхабаде.
«Президенты Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества на Каспии в различных сферах», - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме этого, политики обсудят ход реализации решений, принятых на предыдущих встречах глав государств «каспийской пятерки».
Несколькими днями ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку. Также на встрече присутствовал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. По словам российского дипломата, отношения двух стран вышли на новый уровень.