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Лидеры прикаспийских государств договорились не пускать к морю чужие армии

Сергей Лебедев
17:38 29.06.2022
Руководители России, Азербайджана, Ирана, Казах­ста­на и Туркме­нистана уверены, что регион должен использоваться лишь в мирных целях.
© Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Пресс-служба президента РФ
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В туркменской столице Ашхабаде завершается шестой Каспийский саммит. В ходе него лидеры России, Азербайджана, Ирана, Казах­ста­на и Туркменистана приняли ряд важных решений. Одним из главных стала договоренность о том, что на Каспийском море не будут присутствовать вооруженные силы других стран, а сам регион должен использоваться лишь в мирных целях.

В итоговом коммюнике также говорится, что страны прикаспийского региона не станут предоставлять свою территорию другим государствам для совершения агрессий. Кроме того, лидеры «Каспийской пятерки» выступили за скорейшее согласование методики установления прямых исходных линий на Каспийском море, а также за продолжение усилий по поддержанию региональной безопасности и укреплению взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним, шестой Каспийский саммит проходит в среду в Туркменистане. В нем принимает участие российский лидер Владимир Путин. Он встретился с руководителями Азербайджана, Ирана, Казах­ста­на и Туркме­нистана. Предполагается, что следующий саммит пройдет в Иране.

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