По словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, критическая ситуация с продовольствием сложилась в подразделениях 115-й мехбригады, 79-й десантно-штурмовой бригады и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

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В Минобороны России сообщили о критической ситуации с продовольствием в ряде украинских подразделений на Лисичанском направлении. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В действующих на Лисичанском направлении подразделениях 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ критическая ситуация с продовольствием. Из-за голода фиксируются многочисленные случаи оставления позиций и дезертирства военнослужащих», - заявил Конашенков.

Он добавил, что противник продолжает нести значительные потери. Например, в ходе наступательных действий в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода большие потери понесла 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ.

Игорь Конашенков привел слова пленных из этого украинского подразделения. По их словам, 108-й батальон из состава бригады разгромлен полностью - из 350 человек осталось только 30 военнослужащих.

Кроме этого, Конашенков заявил об уничтожении до 10 единиц техники и 100 боевиков украинского нацистского формирования «Кракен». Нацисты занимали позиции в районе населенного пункта Питомник в Харьковской области, но, пострадав от удара российской артиллерии, оставили их и отошли в город Харьков.

Также официальный представитель Минобороны России отметил уничтожение украинских САУ «Цезарь» производства Франции.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов