В МО РФ сообщили об оставлении позиций нацистами из «Кракена» под Харьковом

Как сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, это произошло в результате удара российской артиллерии, в ходе которого было уничтожено до 100 боевиков «Кракена».

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Российские артиллеристы нанесли удар в районе поселка Питомник под Харьковом, в результате противник понес значительные потери. Погибли до 100 представителей подразделения «Кракен», уничтожены порядка 10 единиц украинской техники.

Как сообщил на брифинге 29 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, командование «Кракена» оставило позиции и отвело остатки подразделения в Харьков.

Представитель военного ведомства подчеркнул, что противник терпит серьезные потери. Так, по его словам, в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода из 350 военнослужащих 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ осталось 30 человек.

За все время спецоперации украинская сторона потеряла более 350 самолетов и вертолетов, 1 391 беспилотник, 351 ЗРК, 3 853 танка и других бронемашин.

Ранее командир роты комплексов РЭБ оценил эффективность работы «Красухи-4» в зоне спецоперации.

Напомним, Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ подчеркнул, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов