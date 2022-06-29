МО РФ: из 350 военнослужащих 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ осталось 30 человек
В ходе наступления в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ понесла значительные потери. Из 350 военнослужащих 108-го батальона осталось только 30 человек, сообщил в ежедневной сводке официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
В действующих на Лисичанском направлении подразделениях 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ критическая ситуация с продовольствием. Военнослужащим не хватает еды, из-за чего многие из них оставляют позиции и дезертируют, заявил Конашенков.
Российские артиллеристы нанесли удар в районе поселка Питомник под Харьковом, в результате противник понес значительные потери. Погибли до 100 боевиков подразделения «Кракен», уничтожены порядка 10 единиц украинской техники. После этого командование оставило позиции и отвело остатки подразделения в Харьков.
По словам Конашенкова, ВКС России уничтожили базу подготовки иностранных наемников под Николаевом. Также за минувшие сутки силы ПВО сбили в воздухе два украинских штурмовика Су-25, вертолет Ми-8 и девять беспилотников.
Ранее пленный ВСУ рассказал, что ему довелось только увидеть противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и NLAW, но никто из его батальона не умеет ими пользоваться. Он также заявил, что у наемников выше зарплата, чем у бойцов ВСУ, лучше амуниция и отношение, а также отдельное питание.
Напомним, Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ подчеркнул, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов