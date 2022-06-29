В Минобороны России заявили об уничтожении украинских САУ «Цезарь» производства Франции

Также, по словам официального представителям МО РФ Игоря Конашенкова, оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Баштанки в Николевской области был в полете уничтожен украинский истребитель МиГ-29.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

В Минобороны России заявили об уничтожении украинских самоходных артиллерийских установок «Цезарь» французского производства. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 39 пунктов управления, шесть складов с боеприпасами, артиллерийские и минометные подразделения в 68 районах, в том числе подразделение самоходных артиллерийских установок "Цезарь" французского производства на острове Кубанский, а также живая сила и военная техника в 216 районах», - заметил Конашенков.

Также, по его словам, оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Баштанки в Николевской области был в полете уничтожен украинский истребитель МиГ-29.

Еще, как отметил Конашенков, удалось уничтожить украинскую пусковую установку комплекса «Бук-М1» - это произошло в районе населенного пункта Троицкое в Одесской области.

Также Игорь Конашенков рассказал об уничтожении базы подготовки иностранных наемников в Николаеве.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов