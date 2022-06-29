Пленный ВСУ рассказал, что никто из его батальона не умеет пользоваться «Джавелинами»

Также пленный рассказал, что у наемников выше зарплата, чем у бойцов ВСУ, лучше амуниция и отношение, а также отдельное питание.

© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Украинский пленный Владимир сравнил отношение со стороны руководства к иностранным военным специалистам и к военнослужащим ВСУ.

«У наемников и зарплата больше, и амуниция лучше, и отношение лучше, и питание у них отдельное. Все у них лучше. Я же говорю, что мы по сравнению с ними бомжи, а они аристократы. Приехали сюда в "войнушку" за деньги поиграть», - сказал он.

По словам Владимира, ему довелось только увидеть противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и NLAW, но никто из его батальона не умеет ими пользоваться.

«Мы воюем тем оружием, которое нам выдали. Может, и снабжают кого-то кому-то в карман, но до нас точно не доходит. А если и дошла единица-две, то пользоваться никто из нашего батальона точно не умеет», - добавил он.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы мотострелкового подразделения Западного военного округа в ходе спецоперации на Украине.

Напомним, Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ подчеркнул, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов