Армия Армия Армия

В МО РФ заявили об уничтожении базы подготовки иностранных наемников в Николаеве

11:23 29.06.2022
ВКС России уничтожили базу подготовки из высокоточного оружия.
В МО РФ заявили об уничтожении базы подготовки иностранных наемников в Николаеве
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
Читайте нас на:

ВКС России высокоточным оружием уничтожили базу подготовки иностранных наемников в районе Николаева. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Уничтожены также четыре пункта управления в районе Харькова.

«Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены четыре пункта управления, в том числе батальонов территориальной обороны "Харьков-1" и "Харьков-2" в районе Харькова и база подготовки иностранных наемников в районе города Николаев», - сказал Конашенков.

Помимо этого, в 32 районах уничтожены живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины в районе Лисичанска, восемь складов боеприпасов и вооружения в районах Шевченко Херсонской области, Спорное Донецкой Народной Республики, Николаев и Очаково Николаевской области, база горючего в районе Кульбакино под Николаевом.

В МО РФ также рассказали о критическом положении противника на Лисичанском направлении. Военнослужащие ряда подразделений оставляют свои позиции и дезертируют из-за голода.

Ранее в ведомстве рассказали об уничтожении под Лисичанском группы наемников, причастной к пыткам военнослужащих ВС РФ.

Материал подготовили: Анна Касаткина, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:09 В стране и мире
Видео
Крупный пожар на Каширском шоссе сняли с максимально близкого расстояния
12:01 В стране и мире
Байден заявил о планах создать в Польше постоянный штаб одного из армейских корпусов США
11:40 В стране и мире
Эрдоган и Байден обсудят поставки Турции F-16 на саммите НАТО
11:28 Армия
Видео
В МО РФ сообщили об оставлении позиций нацистами из «Кракена» под Харьковом
11:25 Армия
Видео
Минобороны России: противник дезертирует из-за голода на Лисичанском направлении
Популярное
Reuters: «Русский салат» в меню шокировал участников саммита НАТО
Видео
МО РФ: детонация уничтоженных в Кременчуге украинских боеприпасов вызвала пожар в неработающем ТЦ
Видео
Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск
МО РФ: вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль
МО РФ: в ходе наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское
Видео
«Клоун и козел»: военнослужащие ВСУ поделились мнением о Зеленском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.