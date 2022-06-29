В МО РФ заявили об уничтожении базы подготовки иностранных наемников в Николаеве

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ВКС России высокоточным оружием уничтожили базу подготовки иностранных наемников в районе Николаева. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Уничтожены также четыре пункта управления в районе Харькова.

«Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены четыре пункта управления, в том числе батальонов территориальной обороны "Харьков-1" и "Харьков-2" в районе Харькова и база подготовки иностранных наемников в районе города Николаев», - сказал Конашенков.

Помимо этого, в 32 районах уничтожены живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины в районе Лисичанска, восемь складов боеприпасов и вооружения в районах Шевченко Херсонской области, Спорное Донецкой Народной Республики, Николаев и Очаково Николаевской области, база горючего в районе Кульбакино под Николаевом.

В МО РФ также рассказали о критическом положении противника на Лисичанском направлении. Военнослужащие ряда подразделений оставляют свои позиции и дезертируют из-за голода.

Ранее в ведомстве рассказали об уничтожении под Лисичанском группы наемников, причастной к пыткам военнослужащих ВС РФ.

Материал подготовили: Анна Касаткина, Николай Баранов