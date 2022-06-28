В ДНР заявили о старте процедуры признания республики со стороны Сирии

Как сообщила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Нататья Никонорова, о запуске процедуры признания ей заявил президент САР Башар Асад.

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Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова рассказала «Звезде», что Донецкую Народную Республику готовы признать еще несколько стран.

Публично назвать из них, по словам Никоноровой, пока что можно только Сирию - на руководство других осуществляется очень сильное давление Запада, включающее в себя санкционные и другие угрозы.

«Но тем не менее со стороны Сирии, из уст первого лица, при общении с президентом Сирийской Арабской Республики, официально прозвучало, что старт такой процедуры дан, можно говорить, что такое признание есть», - заявила Наталья Никонорова.

Также глава МИД ДНР раскрыла связь участия Британии и Марокко в судьбе иностранных наемников и признания республики.

Кроме этого, она назвала крайний срок для обжалования смертного приговора для осужденных в Донецке иностранных наемников.