В МИД ДНР назвали крайний срок обжалования смертного приговора для иностранных наемников

Иностранные наемники Эйден Эслин, Шон Пиннер и Саадун Брагима были приговорены к смертной казни Верховным судом ДНР.

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Осужденные в Донецкой Народной Республике иностранные наемники из Великобритании и Марокко могут обжаловать приговор до 9 июля, сообщила «Звезде» министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

«Пока не поступало ни апелляций, ни прошений о помиловании, но до 9 июля возможность подачи апелляции у осужденных сохраняется. Насколько нам известно из сообщений в СМИ, сообщений адвокатов, все-таки планируется подать апелляцию, но пока официально документов не поступало на рассмотрение», - сказала она.

Участвовавшие в боевых действиях на стороне Украины британцы Эйден Эслин и Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагима были приговорены к смертной казни Верховным судом ДНР.

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила приговор и назвала его нелегитимным.

Напомним, Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ подчеркнул, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.