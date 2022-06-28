В МИД ДНР пригласили Сирию поучаствовать в трибунале над военными преступниками

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Делегация Донецкой Народной Республики в ходе визита в Сирию предложила сирийской стороне принять участие в международном трибунале над военными преступниками, сообщила «Звезде» глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Недавно состоялся визит в Сирийскую Арабскую Республику нашей делегации, и на встрече с президентом Башаром Асадом было предложено поучаствовать представителям со стороны Сирии в проведении трибунала. Мы получили предварительное одобрение. Когда на финальной стадии будет устав трибунала, можно будет говорить о конкретике», - сказала она.

Никонорова добавила, что осужденные в ДНР иностранные наемники из Великобритании и Марокко могут обжаловать приговор до 9 июля.

Напомним, Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ подчеркнул, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.