В ДНР раскрыли связь участия Британии и Марокко в судьбе наемников и признания Донецка

По словам главы МИД ДНР, Британия и Марокко, чьими подданными являются приговоренные к высшей мере наказания наемники, не идут даже на подачу официальных документов, чтобы облегчить участь своих людей.

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Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова рассказала «Звезде», как связано участие иностранных государств в судьбе осужденных в Донецке наемников и признание Донецкой Народной Республики.

По словам Никоноровой, международное признание может быть нескольких уровней, и попытка облегчить судьбу приговоренных к смерти наемников - один из них.

«В международном праве существует несколько видов признания. Это признание де-юре, де-факто и признание ad hoc. Признание ad hoc - это, допустим, подача апелляции, или какой-то протест, или обращение, или прошение о помиловании, или подача каких-либо документов», - заметила глава МИД ДНР.

Наталья Никонорова подчеркнула, что это не значит юридического и официального признания. Такое взаимодействие допускается даже между государствами, которые друг друга не признают в качестве независимых и суверенных.

Но Британия и Марокко, чьими подданными являются приговоренные к высшей мере наказания наемники, не идут даже на подачу официальных документов, чтобы облегчить участь своих людей.

«Подача таких документов не означала бы официального признания ДНР в качестве суверенного независимого государства, но тем не менее даже такого шага они не реализуют, эти государства», - констатировала Никонорова.

Также Наталья Никонорова озвучила крайний срок обжалования смертного приговора для осужденных в Донецке иностранных наемников.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении группы иностранных наемников, причастной к пыткам военнослужащих ВС РФ.