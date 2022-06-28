Байден прилетел в Испанию для участия в саммите НАТО

Мероприятие стартует в Мадриде сегодня, 28 июня, и завершится в четверг, 30 июня.

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден прилетел в Испанию для того, чтобы принять участие в саммите Североатлантического альянса.

Мероприятие стартует в Мадриде сегодня, 28 июня, и завершится в четверг, 30 июня.

В конце позапрошлой недели СМИ узнали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите лидеров НАТО представит документы, которые свидетельствуют о том, что шведские и финские власти занимались поддержкой боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

В воскресенье, 26 июня, газета El Pais, ссылаясь на источники, писала, что в ходе саммита в Мадриде страны-члены альянса могут принять решение о самом крупном развертывании контингента в Европе.

Накануне генсек военно-политического блока в ходе пресс-конференции перед саммитом заявил, что признание РФ угрозой безопасности для НАТО не будет говорить об отказе от контактов с ней, однако полноценный диалог в сложившийся ситуации невозможен.