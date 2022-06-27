Столтенберг заявил, что полноценный диалог с РФ после признания ее угрозой НАТО невозможен

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Признание РФ угрозой безопасности для Североатлантического альянса не говорит об отказе от контактов с ней, однако полноценный диалог в сложившихся условиях стал нереализуемым. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции перед саммитом в Мадриде.

Мероприятие стартует в испанской столице 28 июня и продлится до 30 июня.

«Сейчас тот субстантивный диалог, над которым мы работали много лет, не находится на столе переговоров по причине действий России, того, как Россия выбрала конфронтацию, а не диалог... Но сохраняется необходимость в сохранении каналов связи для предотвращения инцидентов. Также на определенной стадии, вероятно, мы сможем взаимодействовать по вопросам контроля над вооружениями», - заявил он.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва больше не верит обещаниям Запада по безопасности. Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что РФ готова обсуждать с западными странами безопасность на европейском континенте, однако на веру обещания принимать больше не может.