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Столтенберг заявил, что полноценный диалог с РФ после признания ее угрозой НАТО невозможен

Анна Назайкина
16:20 27.06.2022
Сохраняется необходимость в сохранении каналов связи для предотвращения инцидентов, отметил генсек альянса.
Столтенберг заявил, что полноценный диалог с РФ после признания ее угрозой НАТО невозможен
© Фото: Andreas Gora, KeystonePressAgency, globallookpress
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Признание РФ угрозой безопасности для Североатлантического альянса не говорит об отказе от контактов с ней, однако полноценный диалог в сложившихся условиях стал нереализуемым. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции перед саммитом в Мадриде.

Мероприятие стартует в испанской столице 28 июня и продлится до 30 июня.

«Сейчас тот субстантивный диалог, над которым мы работали много лет, не находится на столе переговоров по причине действий России, того, как Россия выбрала конфронтацию, а не диалог... Но сохраняется необходимость в сохранении каналов связи для предотвращения инцидентов. Также на определенной стадии, вероятно, мы сможем взаимодействовать по вопросам контроля над вооружениями», - заявил он.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва больше не верит обещаниям Запада по безопасности. Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что РФ готова обсуждать с западными странами безопасность на европейском континенте, однако на веру обещания принимать больше не может.

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