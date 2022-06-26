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El Pais: НАТО планирует принять решение о крупнейшем развертывании сил в Европе

Елизавета Потейчук
14:19 26.06.2022
Документ призван «положить конец отношениям с Москвой», передает испанская пресса.
El Pais: НАТО планирует принять решение о крупнейшем развертывании сил в Европе
© Фото: Philipp Schulze, dpa, Globallookpress
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В ходе саммита в Мадриде страны - члены Североатлантического альянса могут принять решение о самом крупном развертывании контингента в Европе. Отмечается, что государства на ближайшем съезде примут стратегическую концепцию, именуемую «Мадридской концепцией».

Документ призван «положить конец отношениям с Москвой», сообщает газета El Pais со ссылкой на источники. Согласно сведениям ее источника, некоторые страны хотят формировать восточную группировку бригадами, а не боевыми группами, как сейчас.

Если следовать этому принципу, количество военнослужащих внутри одной единицы с 1000-1600 вырастет как минимум в два раза. Вместе с тем обсуждается размещение дивизий под командованием генералов численностью до 15 тысяч человек, добавило издание.

Ранее стало известно, что на Украине ведут тайную деятельность члены подразделений спецназа (коммандос) ряда стран Североатлантического Альянса. Так, на территории страны, по информации СМИ, работают представители спецназа Канады, Великобритании, Франции и Литвы, а также сотрудники американского ЦРУ.

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