СМИ узнали, какие документы Эрдоган представит по Швеции и Финляндии на саммите НАТО

Напомним, что месяц назад, 18 мая, Хельсинки и Стокгольм официально обратились в НАТО с заявлениями на членство.

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган покажет документы, которые свидетельствуют о том, что шведские и финские власти занимались поддержкой боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана на саммите лидеров Североатлантического альянса, который состоится в испанской столице, передает издание Sabah.

«Эрдоган представит тезисы Турции со специальными документами и файлами на саммите лидеров НАТО, который состоится в Мадриде, столице Испании, в конце месяца. Будут продемонстрированы доказательства финансовой и политической поддержки Швеции и Финляндии РПК, будет заявлено, что "союзные" отношения не могут быть установлены, пока продолжается это враждебная позиция», - говорится в материале газеты.

Напомним, что месяц назад, 18 мая, Хельсинки и Стокгольм официально обратились в НАТО с документами на членство. Впоследствии лидер Турции, которая присоединилась к военно-политическому блоку еще в 1952 году, заявил, заявлял, что Анкара не может согласиться со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции.

Член Комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев объяснил «Звезде» значение вступления этих двух стран в Североатлантический альянс. Он также отметил, что на данный момент стоит вопрос о глобальном доминировании НАТО и США, поэтому Москва должна создать условия для остановки этого процесса.