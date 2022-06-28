Медведев рассказал, какие меры могут быть приняты из-за решения Литвы о транзите

Зампред Совбеза РФ отметил, что литовские власти сделали неправильный шаг, прибегнув к эскалации.

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ответные меры Москвы на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими. По его словам, большинство из них носят экономический характер.

«Также Москва может применить ассиметричные меры, что вызовет критическое нагнетание конфликта», - подчеркнул Медведев в интервью «Аргументам и фактам».

Он отметил, что власти Литвы сделали неправильный шаг, прибегнув к эскалации. Медведев заявил, что от этих действий пострадают прежде всего простые литовцы.

Ранее литовские железные дорогие заявили о прекращении транзита ряда товаров, следующих в Калининград через территорию Литвы. Речь шла о большом перечне товаров, которые попадают под антироссийские санкции европейских стран.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал попытку блокировки беспрецедентной. В свою очередь, губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ответные меры на запрет «будут болезненными».