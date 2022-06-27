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Воздушная тревога: группа «Звезды» попала под обстрел ВСУ на съемках сюжета

Виктория Косогляденко
Максим Крюков
19:45 27.06.2022
По предварительным данным, обстрелы вела артиллерия украинских боевиков.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент телеканала «Звезда» Виктория Косогляденко со съемочной группой попала под обстрел Вооруженных сил Украины во время съемок одного из сюжетов в зоне проведения спецоперации. Сообщается, что никто не пострадал. По предварительным данным, огонь по российским журналистам вела артиллерия украинских боевиков.

Сегодня сообщалось, что украинская сторона вновь обстреляла жилые кварталы Макеевки. К сожалению, не обошлось без жертв. По словам работницы местного магазина Ирины, в результате обстрел со стороны ВСУ погибла женщина из поселка неподалеку, которая сидела на улице и продавала малину.

Ранее стало известно, что в ночь с 24 на 25 июня в ходе боестолкновений реактивная артиллерия ВСУ обстреляла улицу Автомобильную в Северодонецке. Один из снарядов попал в жилой дом. Местная жительница рассказала, что от взрыва сложились несколько лестничных пролетов, в результате на втором этаже оказалась заблокирована пожилая женщина.

Кроме того, Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела по факту обстрелов мирного населения Донбасса. Дела возбуждены в отношении военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады, 25 отдельной парашютно-десантной бригады и 56 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, в результате обстрелов 25-26 июня погиб один человек, еще четверо получили ранения.

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