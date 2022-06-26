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СК РФ возбудил новые уголовные дела против бойцов ВСУ из-за обстрелов жителей Донбасса

Алексей Курильченко
20:05 26.06.2022
По данным ведомства, в результате обстрелов 25-26 июня погиб один человек, еще четверо получили ранения.
СК РФ возбудил новые уголовные дела против бойцов ВСУ из-за обстрелов жителей Донбасса
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости
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Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела по факту обстрелов мирного населения Донбасса. Дела возбуждены в отношении военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады, 25 отдельной парашютно-десантной бригады и 56 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины.

«По данным следствия, 25-26 июня 2022 года в течение суток указанные военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения, объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Макеевке, Волновахском районе Донецкой Народной Республики, а также в Сватово, Северодонецке, Первомайске, Горском, Золотом-1 и населенных пунктах Рай-Александровка, Лоскутовка Луганской Народной республики», - сообщается в Telegram-канале СК РФ.

По данным ведомства, в результате обстрелов погиб один человек, еще четверо получили ранения. Несколько жилых домов были повреждены.

Ранее СК РФ сообщил об аресте двух украинских командиров, которые отдавали приказывали военнослужащим обстреливать дома мирных жителей Луганской Народной Республики, а также общественные места. По информации следователей, в первые семь дней специальной военной операции один из них приказывал своим подчиненным стрелять по домам жителей Северодонецка и соседних населенных пунктов.

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