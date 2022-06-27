«Сложились несколько лестничных пролетов»: как выглядит жилой дом в Северодонецке после обстрела ВСУ

В результате обстрела на втором этаже оказалась заблокирована пожилая женщина.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В ночь с 24 на 25 июня в ходе боестолкновений реактивная артиллерия ВСУ обстреляла улицу Автомобильную в Северодонецке. Один из снарядов попал в жилой дом, кадры с места показал корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев.

«От взрыва сложились несколько лестничных пролетов, в результате на втором этаже оказалась заблокирована пожилая женщина», - рассказал он.

Людмила Быкова два дня провела взаперти в собственном доме, не могли найти лестницу. Сегодня пенсионерку наконец удалось вызволить. Обстрелы велись украинскими военными со стороны Лисичанска.

В разрушенном городе остаются тысячи людей. Тех, чьи дома уничтожены, Народная милиция ЛНР вывозит в пункты временного размещения. Оставшихся в промзоне завода «Азот» людей планируют вывозить небольшими группами.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры удара высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе Киева.