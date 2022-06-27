Внезапная смерть: очевидица обстрела Макеевки рассказала об убийстве женщины артиллеристами ВСУ

По словам местной жительницы Ирины, украинский обстрел стоил жизни женщине из поселка неподалеку, которая сидела на улице и продавала малину.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Украинская сторона вновь обстреливает жилые кварталы Макеевки. На месте работает корреспондент «Звезды» Павел Кольцов - работница местного магазина поделилась с ним описанием последнего обстрела.

«Были в магазине. Сильный хлопок. Упало что-то, непонятно было. Стекла, отсюда все посыпалось», - призналась жительница Макеевки Ирина.

К сожалению, не обошлось и без жертв. По словам Ирины, украинский обстрел стоил жизни женщине из поселка неподалеку, которая сидела на улице и продавала малину.

«С утра я выходила к ней. А потом около часа вот такое случилось», - констатировала Ирина.

Другой корреспондент «Звезды», Валентин Гвоздев, показал, как выглядит жилой дом после обстрела ВСУ - в здании, помимо прочего, сложилось несколько лестничных пролетов.

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