Внезапная смерть: очевидица обстрела Макеевки рассказала об убийстве женщины артиллеристами ВСУ
Украинская сторона вновь обстреливает жилые кварталы Макеевки. На месте работает корреспондент «Звезды» Павел Кольцов - работница местного магазина поделилась с ним описанием последнего обстрела.
«Были в магазине. Сильный хлопок. Упало что-то, непонятно было. Стекла, отсюда все посыпалось», - призналась жительница Макеевки Ирина.
К сожалению, не обошлось и без жертв. По словам Ирины, украинский обстрел стоил жизни женщине из поселка неподалеку, которая сидела на улице и продавала малину.
«С утра я выходила к ней. А потом около часа вот такое случилось», - констатировала Ирина.
Другой корреспондент «Звезды», Валентин Гвоздев, показал, как выглядит жилой дом после обстрела ВСУ - в здании, помимо прочего, сложилось несколько лестничных пролетов.
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