В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Юрия Шатунова отпели и кремировали на Троекуровском кладбище

Максим Крюков
15:33 27.06.2022
По словам директора и продюсера Шатунова, прах музыканта будет отвезен в Германию, где проживала его семья.
Юрия Шатунова отпели и кремировали на Троекуровском кладбище
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Читайте нас на:

На Троекуровском кладбище в Москве отпели и предали кремации экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.

Как сообщил директор и продюсер российского музыканта Аркадий Кудряшов, часть праха певца будет отвезена в Германию, где до настоящего времени проживала семья артиста. Продюсер отметил, что кремировать тело было пожеланием самого Шатунова.

Сегодня стало известно, что певец Николай Басков приехал проститься с Юрием Шатуновым. На прощание с экс-солистом «Ласкового мая» Басков взял огромный букет из белых роз.

Помимо Николая Баскова, к Троекуровскому кладбищу пришли и другие поклонники творчества Юрия Шатунова, которые накануне не успели проститься с кумиром. По их словам, вчера церемония была завершена слишком рано, поэтому те, кто приехал после рабочего дня, не успели проститься с любимым певцом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:37 В стране и мире
Генпрокуратура Молдавии предъявила Додону обвинение по делу о хищениях в 2008 году
15:33 В стране и мире
Юрия Шатунова отпели и кремировали на Троекуровском кладбище
15:15 Армия
Путин присвоил звание Героя РФ посмертно старшему лейтенанту Александру Попову
14:40 Армия
Видео
Под Лисичанском уничтожена группа наемников, причастная к пыткам военнослужащих ВС РФ
14:36 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении под Лисичанском заградотряда украинских неонацистов
Популярное
Видео
«Клоун и козел»: военнослужащие ВСУ поделились мнением о Зеленском
Видео
Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск
МО РФ: в ходе наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское
МО РФ: территория предприятия «Азот» контролируется подразделениями НМ ЛНР
МО РФ: вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль
Видео
Минобороны: около 80 польских наемников уничтожено после ударов по корпусам цинкового завода в ДНР
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.