Юрия Шатунова отпели и кремировали на Троекуровском кладбище

По словам директора и продюсера Шатунова, прах музыканта будет отвезен в Германию, где проживала его семья.

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На Троекуровском кладбище в Москве отпели и предали кремации экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.

Как сообщил директор и продюсер российского музыканта Аркадий Кудряшов, часть праха певца будет отвезена в Германию, где до настоящего времени проживала семья артиста. Продюсер отметил, что кремировать тело было пожеланием самого Шатунова.

Сегодня стало известно, что певец Николай Басков приехал проститься с Юрием Шатуновым. На прощание с экс-солистом «Ласкового мая» Басков взял огромный букет из белых роз.

Помимо Николая Баскова, к Троекуровскому кладбищу пришли и другие поклонники творчества Юрия Шатунова, которые накануне не успели проститься с кумиром. По их словам, вчера церемония была завершена слишком рано, поэтому те, кто приехал после рабочего дня, не успели проститься с любимым певцом.