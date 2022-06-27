Юрия Шатунова отпели и кремировали на Троекуровском кладбище
На Троекуровском кладбище в Москве отпели и предали кремации экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.
Как сообщил директор и продюсер российского музыканта Аркадий Кудряшов, часть праха певца будет отвезена в Германию, где до настоящего времени проживала семья артиста. Продюсер отметил, что кремировать тело было пожеланием самого Шатунова.
Сегодня стало известно, что певец Николай Басков приехал проститься с Юрием Шатуновым. На прощание с экс-солистом «Ласкового мая» Басков взял огромный букет из белых роз.
Помимо Николая Баскова, к Троекуровскому кладбищу пришли и другие поклонники творчества Юрия Шатунова, которые накануне не успели проститься с кумиром. По их словам, вчера церемония была завершена слишком рано, поэтому те, кто приехал после рабочего дня, не успели проститься с любимым певцом.