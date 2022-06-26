Прах Юрия Шатунова частично будет захоронен в Германии

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Директор и продюсер российского музыканта, экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова раскрыл некоторые подробности похорон артиста. По словам Аркадия Кудряшова, часть праха певца будет отвезена в Германию, где до настоящего времени проживала семья артиста. Продюсер подчеркнул, что кремировать тело было пожеланием самого Шатунова.

«Да. Это пожелание семьи. Не просто семьи, а самого Шатунова. Когда случился ковид, мы об этом разговаривали, мало ли что случится. Он сказал: “Я хочу, чтобы меня не хоронили”. Чтобы его не беспокоили тело», - рассказал Кудряшов.

Напомним, у Троекуровского кладбища в Москве выстроилась многометровая очередь на прощание с Юрием Шатуновым. «Звезда» также показала кадры из траурного зала, в котором сегодня проходит прощание с артистом. Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет от обширного инфаркта. Сообщения о смерти популярного певца появились в СМИ утром 23 июня.