Басков пришел на прощание с Шатуновым с огромным букетом белых роз

Второй день прощания с солистом «Ласкового мая» проходит в траурном зале Троекуровского кладбища.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Певец Николай Басков приехал проститься с солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Телеканал «Звезда» публикует кадры, на которых артист выходит из автомобиля рядом с Троекуровским кладбищем.

На прощание с Шатуновым Басков взял огромный букет из белых роз.

Второй день прощания с солистом «Ласкового мая» проходит в траурном зале Троекуровского кладбища. В понедельник проститься с певцом могут те, кто не успел этого сделать накануне.

Шатунов скончался на 49-м году жизни в ночь на 23 июня в Домодедовской больнице. Причиной скоропостижной смерти стал обширный инфаркт.