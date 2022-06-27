«На его песнях воспитывались»: поклонники Шатунова собрались у Троекуровского кладбища

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Поклонники творчества Юрия Шатунова, которые накануне не успели проститься с кумиром, пришли к Троекуровскому кладбищу. По их словам, вчера церемония была завершена слишком рано, поэтому те, кто приехал после рабочего дня, не успели проститься с любимым певцом.

«Это наша молодость. Наше поколение - на его песнях воспитывались. Все любили его искренне... Мы вчера договорились, что придем и постараемся попрощаться с нашим кумиром. Очень скорбим. Жить бы и жить ему. Такие песни у него были светлые, хорошие, как и он сам», - сказала корреспонденту «Звезды» жительница Москвы Залина.

О том, что солист группы «Ласковый май» ушел из жизни, стало известно в минувший четверг, 23 июня. Он умер в возрасте 48 лет в Домодедовской больнице. Впоследствии «Звезде» сообщили, что причиной этой трагедии стал обширный инфаркт.

Прощание с Шатуновым прошло накануне, 26 июня, в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. Чтобы попасть на церемонию, москвичи занимали место с самого утра, в итоге образовалась огромная очередь из поклонников творчества знаменитого артиста.

Сегодня там проходит закрытая церемония прощания с артистом. Траурный кортеж прибыл на Троекуровское кладбище.