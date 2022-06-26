В ЛНР сообщили, что наемники бежали ночью из Северодонецка, бросая оружие
Наемники из Франции, Польши, Германии и Америки покинули Северодонецк, побросав вооружение. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев.
«Наемники оттуда бежали. Бежали так быстро, что побросали все основное вооружение и на себе несли только то, что они могли, с чем они не могли переправиться», - передает ТАСС слова Киселева.
Помощник министра рассказал, что, согласно сведениям одного из сложивших оружие бойцов, наемники переправлялись только ночью, группами по два и три человека. Согласно словам Киселева, наемники из Франции, Польши, Германии и США ушли в Лисичанск.
Кроме того, Виталий Киселев добавил, что промзона в Северодонецке пока зачищена не полностью, в городе еще остается чуть больше тысячи боевиков.
Ранее контролируемый Народной милицией Луганской Народной Республики завод «Азот» в Северодонецке сняли с коптера. Накануне территория предприятия перешла под контроль подразделений НМ ЛНР.
До этого на протяжении двух дней происходил штурм Катериновки сразу с нескольких направлений бойцами чеченского спецназа и подразделеними Народной милиции ЛНР. Выжившие боевики и иностранные наемники сбежали в панике, оставив свое оружие в качестве трофеев.