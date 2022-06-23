Радикалы в панике бежали: кадры из освобожденной от ВСУ Катериновки

В селах орудовали нацбаты и иностранные наемники - те, кто выжили, сбежали, оставили свое оружие в качестве трофеев.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Вокруг взятой накануне Катериновки слышны разрывы - это работает союзная артиллерия. Огонь ведут по позициям националистов, наводятся с помощью беспилотников. С такой поддержкой, простое артиллерийское орудие превращается в снайперскую винтовку очень большого калибра, позиции националистов изрыты воронками. Наша съемочная группа первой из журналистов попала в этот населенный пункт после освобождения. Здесь еще полно мин: противотанковых, противопехотных. Поэтому нужно держать дистанцию и идти аккуратно.

Штурмовали Катериновку два дня. Бойцы чеченского спецназа и подразделения Народной милиции ЛНР атаковали позиции националистов сразу с нескольких направлений. В результате, радикалы в панике бежали.

О том, насколько ожесточенные бои шли за Катериновку, можно судить по разрушениям. Это результат работы украинской артиллерии. Уже по стандартной для себя тактике, отходя, били по жилым домам. По тем самым, в которых совсем недавно и жили. Пока находиться здесь небезопасно - уходя, боевики минировали не только дороги, смертельно опасные ловушки практически в каждом доме.

Мины были установлены даже на входе в магазин, в самом центре Катериновки, в нем ничего не осталось - по словам местных жителей, именно украинские военные разграбили его под чистую.

Катериновка - совсем небольшой населенный пункт, в основном здесь частные дома, и здание магазина националисты использовали в качестве штаба.

«Украинские военные не давали эвакуироваться местным жителям. Все продукты, все жизненно важное солдаты забрали. Магазин у них был как командный пункт. Когда убегали, оставили боеприпасы, мины», - рассказал боец спецназа полка им. А. Кадырова, позывной «Дзю».

Здесь же иностранные наемники продемонстрировали свое истинное отношение к своим украинским союзникам. С началом штурма, ими решено было пожертвовать.

В Катериновке националисты действовали трусливо и цинично по отношению к своим же бойцам. Хваленые западные наемники и нацбаты с началом штурма первыми бежали в сторону Горского, держать позиции оставили тероборону, а затем открыли артиллерийский огонь по деревне, в том числе и по своим позициям.

Взятие Катериновки означает практически полное окружение крупной группировки ВСУ, а также примкнувших к ней иностранных наемников. Последний населенный пункт, который замыкает кольцо вокруг радикалов в районе Горского и Золотого, взяли, пока мы работали в Катериновке.

«Сегодня мы зачистили село Золотое - мы уничтожили тех, кто сопротивлялся. Кто-то сбежал, но мы их настигнем. Село на 100% под нашим контролем. ВСУ прятались за мирными жителями, и использовали их как "живой щит". Там были и заграничные наемники - у нас есть трофейное оружие. Там было американское оружие - в том числе и "Джавелины"», - рассказал заместитель командира роты спецназа полка им. А. Кадырова, позывной «Байсангур».

В окрестностях пять населенных пунктов с таким названием, но именно взятие этого Золотого плотно закрывают позиции, в которых по разным данным могут находиться от двух до трех тысяч националистов и иностранных наемников. Выбраться из окружения у них нет ни малейшего шанса, все пути снабжения отрезаны, единственный способ сохранить свои жизни - сложить оружие, в противном случае все они будут уничтожены уже в ближайшее время.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов