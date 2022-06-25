Певица Пьер-Мари объяснила причину переноса прощания с Пьером Нарциссом

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Джазовая певица Виктория Пьер-Мари прокомментировала телеканалу «Звезда» перенос церемонии прощания с музыкантом Пьером Нарциссом на 29 июня. По ее словам, это связано с законами Камеруна, чьим гражданином являлся Пьер.

«Пьер официально разведен со своей супругой и она по документам не является первым лицом для захоронения тела. И доченька его несовершеннолетняя, иначе бы она имела такое право. Поэтому первыми лицами для захоронения являются его мама и папа, а они граждане Камеруна, также как и сам Пьер Нарцисс. По законам Камеруна, мы имеем только одно гражданство, поэтому все полномочия на захоронение имеет только Камерунская республика. Так устроен закон. В связи с этим прощание перенесено на среду и пройдет в посольстве Камеруна, после чего тело Пьера отправится на Родину», - рассказала певица.

Пьер Нарцисс ушел из жизни в возрасте 45 лет от остановки сердца. Творческий путь он начал в 1990-е годы, создав свою первую группу, которая выступала в клубах. Пьер Нарцисс также принимал участие в проекте «Фабрика звезд».