Скончался певец Пьер Нарцисс

Всероссийскую любовь Нарцисс получил благодаря участию в «Фабрике звезд» и хиту «Шоколадный заяц».

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Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс ушел из жизни. Ему было 45 лет. По предварительным данным, музыкант скончался в результате остановки сердца.

Творческий путь начал в 1990-е годы, создав свою первую группу, которая выступала в клубах. Принимал участие в проекте «Фабрика звезд».

Всероссийскую любовь завоевал после хита «Шоколадный заяц». Одна из причин успеха в отечественном шоу-бизнесе - экзотическая внешность певца и камерунский акцент.

Первый и единственный альбом Нарцисса вышел в 2004 году, по названию песни «Шоколадный заяц». Периодически принимал участие в ролях в кино.