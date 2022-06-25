Прощание с Пьером Нариссом перенесли на 29 июня

Прощание с артистом пройдет в среду, 29 июня, в Ритуальном зале ЦКБ с 12:00 до 15:00.

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В Центральной клинической больнице сегодня, 25 июня, должно было состояться прощание с российским певцом камерунского происхождения Пьером Нарциссом. Отмечается, что перенос мероприятия произошел по причине разрешения вопросов о передаче тела.

«В связи с урегулированием внутренних вопросов между странами и семьями возник острый форс-мажор. Мы просим войти в положение всех неравнодушных, друзей, близких, поклонников и перенести прощание на среду в том же месте», - рассказала ТАСС бывшая супруга Нарцисса Валерия Калачева.

Женщина добавила, что прощание с артистом пройдет в среду, 29 июня, в Ритуальном зале ЦКБ с 12:00 до 15:00.

Напомним, Пьер Нарцисс ушел из жизни в возрасте 45 лет 22 июня. Творческий путь он начал в 1990-е годы, создав свою первую группу, которая выступала в клубах. Пьер Нарцисс также принимал участие в проекте «Фабрика звезд».