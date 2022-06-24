Медики опровергли информацию об отказе посылать бригаду скорой помощи Юрию Шатунову

После анализа поступивших звонков выяснилось, что товарищ Шатунова звонил, чтобы узнать адрес больницы - от вызова скорой он изначально отказался.

© Фото: Юрий Шатунов, ВКонтакте

Пресс-служба Московской областной станции скорой медицинской помощи (ГБУЗ МО МОССМП) опровергла информацию о том, что диспетчер якобы отказалась направлять карету певцу Юрию Шатунову, сославшись на отсутствие свободных машин. Служба проанализировала поступившие звонки и установила, что человек, предположительно друг Шатунова, в это время обращался с просьбой уточнить адрес ближайшей больницы - от вызова кареты он отказался. Позже скорую все же вызвали.

«В 23.46 поступил вызов скорой помощи в Растуновскую больницу для медэвакуации пациента в региональный сосудистый центр. Спустя три минуты бригада скорой была на месте и немедленно приступила к оказанию экстренной помощи и медэвакуции. Машина скорой помощи полностью укомплектована медоборудованием в соответствии с нормативными актами, в том числе реанимационным набором, аппаратами ИВЛ, ЭКГ и дефибриллятором. Пациент был доставлен в РСЦ Домодедовской больницы, где врачи продолжили бороться за его жизнь», - сообщили «Звезде» в пресс-службе.

Напомним, директор и продюсер бывшего солиста группы «Ласковый май» Аркадий Кудряшов заявил «Звезде», что диспетчер скорой отказалась посылать бригаду к артисту, заявив, что нет свободных машин. Кудряшов считает, что именно это привело к смерти артиста.

О смерти Шатунова стало известно 23 июня. Певец умер в возрасте 48 лет от сердечной недостаточности. Кудряшов сообщил, что Шатунова похоронят на Троекуровском кладбище.