Шатунова похоронят на Троекуровском кладбище 26 июня

Представитель артиста сообщил, что прощание с Юрием Шатуновым состоится на Троекуровском кладбище по адресу: Рябиновая, 24.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Юрий Шатунов, ВКонтакте

Директор и продюсер бывшего солиста группы «Ласковый май» Аркадий Кудряшов сообщил, что Юрия Шатунова похоронят на Троекуровском кладбище в воскресенье, 26 июня.

«В воскресенье с 10.00 до 15.00. Троекуровское кладбище. Рябиновая, 24», - сказал Кудряшов в беседе со «Звездой».

Ранее были опубликованы кадры последних минут жизни Юрия Шатунова. На видео видно, что артист едва держится на ногах - в больницу его буквально заносят на руках.

Напомним, Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет от сердечной недостаточности. Популярность он получил как солист группы «Ласковый май» и позднее как сольный исполнитель. У певца остались супруга Светлана и дети Дэннис и Эстелла. Многие знаменитые коллеги певца поделились воспоминаниями о Шатунове.