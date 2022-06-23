Стало известно, при каких обстоятельствах скончался Юрий Шатунов

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Российский певец, экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов перед своей смертью отдыхал с друзьями. Вскоре Шатунов почувствовал недомогание и пожаловался об этом товарищам. После того как они доставили Шатунова в больницу, врачи оказывали помощь артисту в течение полутора часов.

«22 июня в 23.30 друзьями к нам был доставлен Юрий Шатунов в состоянии клинической смерти. В течение полутора часов врачи оказывали ему реанимационные мероприятия, но, к сожалению, пациент скончался из-за сердечной недостаточности», - сообщил «Звезде» главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

Ранее российский эстрадный певец Алексей Глызин отреагировал на смерть бывшего солиста группы «Ласковый май». Как артист сообщил «Звезде», у Шатунова была армия поклонников. При этом он не мог даже предположить, что певец уйдет из жизни столь рано.