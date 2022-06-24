В МО РФ раскрыли количество заблокированных в «Горском» котле украинских военных

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По словам официального представителя МО РФ, в данный момент в «Горском» котле окружено четыре батальона противника: 3-й механизированный батальон 24-й механизированной бригады, 15-й горно-штурмовой батальон 128-й горно-штурмовой бригады, 42-й мотопехотный батальон 57-й мотопехотной бригады, 70-й батальон 101-й бригады территориальной обороны.

Кроме этого, в окружении находится бригадная артиллерийская группа 57-й мотопехотной бригады, отряд иностранных наемников и формирование нацистов «Правого сектора»*.

«Всего в "Горском" котле сейчас заблокировано до двух тысяч человек: около 1800 военнослужащих, 120 нацистов "Правого сектора", до 80 иностранных наемников; а также более 40 единиц боевых бронированных машин и около 80 орудий и минометов», - заявил Конашенков.

Игорь Конашенков сказал, что только за последние сутки в котле добровольно сдался 41 военнослужащий противника.

При этом, по словам пленных, окруженная группировка полностью истощена. Подразделения противника укомплектованы менее чем на 40 процентов. Конашенков констатировал потерю управления подразделениями высшим украинским командованием.

«Снабжение оружием, боеприпасами, горючим и другими материальными средствами полностью прекращено. Российские войска сжимают кольцо "Горского" котла, нанося противнику непрерывное огневое поражение. В течение вчерашнего дня взята под контроль половина населенного пункта Золотое», - подытожил официальный представитель Минобороны России.

Также Конашенков заявил, что высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 200 иностранных наемников.

*«Правый сектор» - организация украинских националистов, запрещена в России

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов