Армия Армия Армия

В МО РФ раскрыли количество заблокированных в «Горском» котле украинских военных

11:28 24.06.2022
В МО РФ раскрыли количество заблокированных в «Горском» котле украинских военных
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Минобороны России раскрыли количество украинских военных, заблокированных в новообразованном «Горском» котле. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«В результате успешных наступательных действий группировки российских войск на Луганском направлении за пять дней освобождены населенные пункты Лоскутовка, Подлесное, Мирная Долина, Щебкарьер, Врубовка, Нырково, Николаевка, Новоивановка, Устиновка и Рай-Александровка», - заметил Конашенков. 

Он добавил, что в районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск. 

© Минобороны России

По словам официального представителя МО РФ, в данный момент в «Горском» котле окружено четыре батальона противника: 3-й механизированный батальон 24-й механизированной бригады, 15-й горно-штурмовой батальон 128-й горно-штурмовой бригады, 42-й мотопехотный батальон 57-й мотопехотной бригады, 70-й батальон 101-й бригады территориальной обороны. 

Кроме этого, в окружении находится бригадная артиллерийская группа 57-й мотопехотной бригады, отряд иностранных наемников и формирование нацистов «Правого сектора»*.

«Всего в "Горском" котле сейчас заблокировано до двух тысяч человек: около 1800 военнослужащих, 120 нацистов "Правого сектора", до 80 иностранных наемников; а также более 40 единиц боевых бронированных машин и около 80 орудий и минометов», - заявил Конашенков.

Игорь Конашенков сказал, что только за последние сутки в котле добровольно сдался 41 военнослужащий противника. 

При этом, по словам пленных, окруженная группировка полностью истощена. Подразделения противника укомплектованы менее чем на 40 процентов. Конашенков констатировал потерю управления подразделениями высшим украинским командованием

«Снабжение оружием, боеприпасами, горючим и другими материальными средствами полностью прекращено. Российские войска сжимают кольцо "Горского" котла, нанося противнику непрерывное огневое поражение. В течение вчерашнего дня взята под контроль половина населенного пункта Золотое», - подытожил официальный представитель Минобороны России. 

Также Конашенков заявил, что высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 200 иностранных наемников.

*«Правый сектор» - организация украинских националистов, запрещена в России

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:26 Армия
В Минобороны России заявили об образовании нового «Горского» котла в Донбассе
07:56 В стране и мире
Песков заявил о решительном настрое РФ в ситуации с блокадой Калининграда
05:07 В стране и мире
Видео
Mercedes без номеров: новые кадры с места ДТП со сгоревшим авто в центре Москвы
05:15 Армия
Видео
Работа в связке: как средства ПВО ВС РФ отражают атаки врага в небе над Донбассом
04:38 В стране и мире
Видео
Автомобиль врезался в здание и загорелся на Зубовском бульваре в Москве
Популярное
Видео
Радикалы в панике бежали: кадры из освобожденной от ВСУ Катериновки
Видео
Опубликованы кадры последних минут жизни Шатунова
В России поблагодарили Макрона за «предоставленные» для изучения гаубицы CAESAR
Видео
Медаль за доброту: как жительница ДНР спасла танкиста от ВСУ
МО РФ: украинские националисты взорвали здание школы в Авдеевке для организации провокации
Видео
МО РФ: уничтожено до 500 военнослужащих ВСУ в цехах завода «Океан» в Николаеве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.