Армия Минобороны России: украинское командование потеряло управление войсками в «Горском» котле © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: ВС РФ и силы ЛНР в ходе спецоперации на Украине успешно наступают и продвигаются на Луганском направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Украинская группировках в селах Горское и Золотое удалось заблокировать . По словам Конашенкова, украинское командование потеряло управление своими подразделениями в районе «Горского» котла. «Всего в "Горском" котле сейчас заблокировано до двух тысяч человек: около 1800 военнослужащих, 120 нацистов "Правого сектора"*, до 80 иностранных наемников; а также более 40 единиц боевых бронированных машин и около 80 орудий и минометов», - сказал он. * «Правый сектор» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика