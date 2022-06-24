В Минобороны России заявили об образовании нового «Горского» котла в Донбассе

В оборонном ведомстве подчеркнули, что в настоящее время в образовавшемся «Горском котле» в окружении находятся четыре украинских батальона.

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В Министерстве обороны России сообщили, что в районе населенных пунктов Горское и Золотое была полностью блокирована группировка украинских войск.

В оборонном ведомстве добавили, в образовавшемся «Горском котле» находятся в окружении четыре украинских батальона, а именно 3-й механизированный батальон 24-й механизированной бригады, 15-й горно-штурмовой батальон 128-й горно-штурмовой бригады, 42-й мотопехотный батальон 57-й мотопехотной бригады, 70-й батальон 101-й бригады территориальной обороны, а также бригадная артиллерийская группа 57-й мотопехотной бригады.

Более того, там же находятся формирование нацистов «Правого сектора»* и отряд наемников из иностранных государств.

«Всего в «Горском котле» сейчас заблокировано до двух тысяч человек: около 1800 военнослужащих, 120 нацистов «Правого сектора»*, до 80 иностранных наемников; а также более 40 единиц боевых бронированных машин и около 80 орудий и минометов», - отметили в Минобороны.

Напомним, «Звезда» показала, как российские военнослужащие возвращают телерадиовещание в населенные пункты Луганской Народной Республики. Работа ведется в боевых условиях. В последние восемь лет телевизионный сигнал в Луганской Народной Республике был неустойчивым.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

*«Правый сектор» - экстремистская организация, запрещена в России.