Армия Армия Армия

МО РФ: высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 200 иностранных наемников

11:31 24.06.2022
Ликвидация произошла в Николаеве и Голицыно в Николаевской области, а также в населенном пункте Олешки в Харьковской области.
МО РФ: высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 200 иностранных наемников
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В результате ударов высокоточным оружием ВКС РФ по трем пунктам дислокации иностранных наемников в ходе спецоперации на Украине уничтожены более 200 «солдат удачи» и до 100 украинских националистов.

Как сообщает Минобороны России, ликвидация произошла в Николаеве и Голицыно в Николаевской области, а также в населенном пункте Олешки в Харьковской области.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили об образовании нового «Горского» котла в Донбассе.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:26 Армия
В Минобороны России заявили об образовании нового «Горского» котла в Донбассе
07:56 В стране и мире
Песков заявил о решительном настрое РФ в ситуации с блокадой Калининграда
05:07 В стране и мире
Видео
Mercedes без номеров: новые кадры с места ДТП со сгоревшим авто в центре Москвы
05:15 Армия
Видео
Работа в связке: как средства ПВО ВС РФ отражают атаки врага в небе над Донбассом
04:38 В стране и мире
Видео
Автомобиль врезался в здание и загорелся на Зубовском бульваре в Москве
Популярное
Видео
Радикалы в панике бежали: кадры из освобожденной от ВСУ Катериновки
Видео
Опубликованы кадры последних минут жизни Шатунова
В России поблагодарили Макрона за «предоставленные» для изучения гаубицы CAESAR
Видео
Медаль за доброту: как жительница ДНР спасла танкиста от ВСУ
МО РФ: украинские националисты взорвали здание школы в Авдеевке для организации провокации
Видео
МО РФ: уничтожено до 500 военнослужащих ВСУ в цехах завода «Океан» в Николаеве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.