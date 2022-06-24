МО РФ: высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 200 иностранных наемников

Ликвидация произошла в Николаеве и Голицыно в Николаевской области, а также в населенном пункте Олешки в Харьковской области.

© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В результате ударов высокоточным оружием ВКС РФ по трем пунктам дислокации иностранных наемников в ходе спецоперации на Украине уничтожены более 200 «солдат удачи» и до 100 украинских националистов.

Как сообщает Минобороны России, ликвидация произошла в Николаеве и Голицыно в Николаевской области, а также в населенном пункте Олешки в Харьковской области.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили об образовании нового «Горского» котла в Донбассе.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов