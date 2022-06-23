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Закат окончил летний вечер: как умер кумир миллионов Юрий Шатунов

Егор Левин
Надежда Котормус
14:15 23.06.2022
Последний концерт состоялся за несколько дней до смерти певца: словно не выдержав бешеного темпа, его сердце остановилось.
Закат окончил летний вечер: как умер кумир миллионов Юрий Шатунов
© Фото: Юрий Шатунов, VK
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В конце-80-х и начале 90-х его песни звучали буквально из каждого утюга, а по их исполнителю сходили с ума девушки всего постсоветского пространства. «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер» - незамысловатые, но очень искренние песни о любви, которые и сегодня звучат на дискотеках. Эти композиции - визитные карточки Юрия Шатунова, которого не стало этой ночью. Певцу было 48 лет.

Но даже самые простые строчки в его исполнении были обречены стать хитами. В 1988 году это понял продюсер Андрей Разин, услышав их случайно в поезде, и принялся искать талантливого солиста. Но отношения с продюсером сложатся непросто, и даже после выхода из состава «Ласкового мая» и начала сольной карьеры Шатунов продолжит много лет с ним судиться. Право исполнять нетленный хит «Белые розы» он получил лишь перед самой смертью. Певица и бывшая вокалистка группы «Мираж» Светлана Разина предположила, что именно эмоциональное потрясение могло спровоцировать инфаркт.

«Может быть, знаете что, мне кажется, у него же был инцидент с Разиным, когда они отнимали друг у друга права, когда он запрещал ему петь песни. На мужчин это очень действует эмоционально, в том плане, что у него было очень серьезное эмоциональное потрясение», - сказала она.

Но бюрократические проволочки не могли отвлечь от создания хитов и выступлений на концертах. Шатунову удалось стать одним из немногих, кто устоял на музыкальном олимпе, несмотря на смену политических и музыкальных эпох. В последние годы у певца будто открылось второе дыхание и появился плотный график гастролей.

Во время одного из своих последних концертных выступлений Шатунов неоднократно прерывался, чтобы восстановить дыхание. В эти моменты он общался со зрителями и в один из таких разговоров признался, что чувствует себя не очень хорошо и может в любой момент прекратить выступление. Через некоторое время после этого певец прервался на 20 минут, после которых вновь вышел на сцену, сказав, что ему «сделали укольчик».

Последний концерт состоялся за несколько дней перед смертью Шатунова. Словно не выдержав бешеного темпа, сердце певца остановилось. Шатунов умер неожиданно: отдыхая с друзьями в Подмосковье, почувствовал себя плохо, пожаловался на недомогание, и они повезли его в ближайшее лечебное учреждение. Перевезти его в другое оттуда уже не успели.

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