Разина предположила, что Шатунов мог испытать сильное эмоциональное потрясение перед смертью
Певица и бывшая вокалистка группы «Мираж» Светлана Разина предположила, что могло спровоцировать инфаркт Юрия Шатунова. Исполнительница озвучила «Звезде» версию о большом эмоциональном потрясении, связанном с вопросами правообладания песнями.
«Может быть, знаете что, мне кажется, у него же был инцидент с Разиным, когда они отнимали друг у друга права, когда он запрещал ему петь песни. На мужчин это очень действует эмоционально, в том плане, что у него было очень серьезное эмоциональное потрясение», - заявила Разина.
Она отметила, что до сегодняшнего дня не слышала о каких-то проблемах со здоровьем Шатунова и что он «работал стабильно и хорошо».
Ранее певец Аркадий Укупник рассказал, что узнал о смерти солиста «Ласкового мая», когда к нему в студию пришел певец для записи кавера на песню «Седая ночь».