Разина предположила, что Шатунов мог испытать сильное эмоциональное потрясение перед смертью

Исполнительница вспомнила о конфликте на тему прав на песни певца с его продюсером.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Антон Белицкий, РИА Новости

Певица и бывшая вокалистка группы «Мираж» Светлана Разина предположила, что могло спровоцировать инфаркт Юрия Шатунова. Исполнительница озвучила «Звезде» версию о большом эмоциональном потрясении, связанном с вопросами правообладания песнями.

«Может быть, знаете что, мне кажется, у него же был инцидент с Разиным, когда они отнимали друг у друга права, когда он запрещал ему петь песни. На мужчин это очень действует эмоционально, в том плане, что у него было очень серьезное эмоциональное потрясение», - заявила Разина.

Она отметила, что до сегодняшнего дня не слышала о каких-то проблемах со здоровьем Шатунова и что он «работал стабильно и хорошо».

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