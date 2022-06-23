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Шатунов прерывал концерт из-за плохого самочувствия за неделю до смерти

Егор Левин
13:05 23.06.2022
Певец делал перерывы, общался со зрителями и остановил выступление на 20 минут, чтобы восстановиться и сделать уколы.
Шатунов прерывал концерт из-за плохого самочувствия за неделю до смерти
© Фото: Yush. Alena, Youtube
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Во время одного из своих последних концертных выступлений, в Зеленограде 15 июня, Юрий Шатунов неоднократно прерывался, чтобы восстановить дыхание. В эти моменты он общался со зрителями, одна из них поделилась подробностями со «Звездой».

По словам девушки, в какой-то момент, в один из таких разговоров, Шатунов признался, что чувствует себя не очень хорошо и может в любой момент прекратить выступление. Через некоторое время после этого певец прервался на 20 минут, после которых вновь вышел на сцену, сказав, что ему «сделали укольчик». После этого концерт был продолжен.

О смерти лидера «Ласкового мая» стало известно утром 23 июня. Как сообщил директор и продюсер Шатунова Аркадий Кудряшов, причиной смерти стал обширный инфаркт. Перед своей смертью певец отдыхал с друзьями и пожаловался им на недомогание. Друзья доставили Шатунова в больницу, где его пытались спасти полтора часа. Исполнителю было 48 лет. Коллеги Шатунова по сцене глубоко опечалены случившимся и выражают многочисленные соболезнования его родным и близким.

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